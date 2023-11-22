Финляндия закроет ещё три КПП на границе с Россией

Финляндия закроет еще три КПП на границе с Россией. Нововведение вступит в силу в пятницу, 24 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее Хельсинки закрыли еще несколько погранпереходов. Утверждается, что через них на территорию северного государства незаконно попадали граждане Ирака, Йемена и Сирии. Такова официальная позиция финской стороны. В результате с субботы работу в обычном режиме продолжит всего один контрольно-пропускной пункт на границе России и Финляндии. Райа-Йоосеппи на севере страны.