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Финляндия закроет ещё три КПП на границе с Россией

22 ноября 2023 19:56
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Финляндия закроет еще три КПП на границе с Россией. Нововведение вступит в силу в пятницу, 24 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финляндия закроет ещё три КПП на границе с Россией-1

Ранее Хельсинки закрыли еще несколько погранпереходов. Утверждается, что через них на территорию северного государства незаконно попадали граждане Ирака, Йемена и Сирии. Такова официальная позиция финской стороны. В результате с субботы работу в обычном режиме продолжит всего один контрольно-пропускной пункт на границе России и Финляндии. Райа-Йоосеппи на севере страны.

# Международная политика # Фотофакт

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