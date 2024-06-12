Финляндия впервые приняла участие в миссии НАТО после вступления в Альянс

Финляндия приняла участие в миссии НАТО – впервые с момента вступления в Альянс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эскадрилья истребителей отправлена в Румынию, где они с самолетами местных и британских ВВС будут патрулировать воздушные границы. Для Хельсинки это своего рода жест признательности Бухаресту. Румыния, которая является членом НАТО с 2004 года, была одной из первых стран, одобривших вступление Финляндии в военный блок.