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Финляндия впервые приняла участие в миссии НАТО после вступления в Альянс

12 июня 2024 07:51
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Финляндия приняла участие в миссии НАТО – впервые с момента вступления в Альянс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финляндия впервые приняла участие в миссии НАТО после вступления в Альянс-1

Эскадрилья истребителей отправлена в Румынию, где они с самолетами местных и британских ВВС будут патрулировать воздушные границы. Для Хельсинки это своего рода жест признательности Бухаресту. Румыния, которая является членом НАТО с 2004 года, была одной из первых стран, одобривших вступление Финляндии в военный блок.

# НАТО # Новости Финляндии

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