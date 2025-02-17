В Варшаве начался судебный процесс по делу о выдаче незаконных виз

Как установило следствие, преступная группа действовала в течение трех лет. За это время ее услугами воспользовались, в основном, украинцы и белорусы, а также граждане Индии, Узбекистана, Грузии и Азербайджана. Они получали разрешение на пребывание в Польше, не имея на то законных оснований. Нужно было лишь заплатить организаторам преступного бизнеса. Расследование этого громкого дела продолжалось более двух лет. Изучено 1,6 тысячи дел о выдаче иностранцам разрешений на пребывание и работу в Польше. Подозреваемым предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе. Восемь из них – признали вину.