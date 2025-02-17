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В Варшаве начался судебный процесс по делу о выдаче незаконных виз

17 февраля 2025 13:39
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В Варшаве проходит громкий судебный процесс, над подозреваемыми в незаконной раздаче польских виз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На скамье подсудимых восемь граждан Украины и трое поляков.

В Варшаве начался судебный процесс по делу о выдаче незаконных виз-2

Как установило следствие, преступная группа действовала в течение трех лет. За это время ее услугами воспользовались, в основном, украинцы и белорусы, а также граждане Индии, Узбекистана, Грузии и Азербайджана. Они получали разрешение на пребывание в Польше, не имея на то законных оснований. Нужно было лишь заплатить организаторам преступного бизнеса. Расследование этого громкого дела продолжалось более двух лет. Изучено 1,6 тысячи дел о выдаче иностранцам разрешений на пребывание и работу в Польше. Подозреваемым предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе. Восемь из них – признали вину.

# Международная политика

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