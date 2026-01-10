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Во Франции предложили выйти из НАТО

10 января 2026 08:25
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Во Франции предложили выйти из НАТО-1

Франция может вновь хлопнуть дверью НАТО. В Нацсобрание страны внесена резолюция о выходе из Североатлантического альянса. С такой инициативой выступила вице-председатель нижней палаты парламента, напрямую обвинив Вашингтон в дестабилизации мирового порядка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Во Франции предложили выйти из НАТО-3

Первым шагом должен стать выход Франции из объединенного военного командования. Официальным поводом для демарша стала серия резких действий США. От фактического захвата президента Венесуэлы Мадуро до территориальных притязаний на датскую Гренландию. Причем в СМИ предполагают, что именно французские и немецкие войска могут отправиться защищать остров в случае потенциальной агрессии со стороны Соединенных Штатов. 

Париж не хочет в очередной раз стать инструментом обслуживания интересов Белого дома. В 1966 году генерал де Голль уже выводил Францию из военного блока по тем же причинам. Страна вернулась в Альянс лишь спустя десятилетия. И сегодня Пятая республика вновь хочет сама решать, где, когда и за кого ей воевать.

# Николас Мадуро

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