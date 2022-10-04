«Более независима, самостоятельна и может поставлять электроэнергию». Политолог сравнил экономику Беларуси и Литвы
Игналинская АЭС производила порядка 75 % электроэнергии, потребляемой в Литве, при этом была весьма рентабельной. Но цивилизованной Европе доходная станция оказалась не нужна. Станцию все же решили закрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вывод Игналинской АЭС из эксплуатации потянул за собой ряд нарушений норм ядерной и экологической безопасности. Правда, об этих проблемах Минск в известность решили не ставить, скрыв от общественности явные несоответствия. Политолог Петр Петровский уверен, что Литва использует в отношении Беларуси двойные или даже тройные стандарты.
Петр Петровский, политолог:
Попытка дискредитировать Белорусскую атомную электростанцию со стороны литовских элит производится давно. И это связано прежде всего с полным провалом их атомной программы. Вначале Литва ликвидировала собственную атомную электростанцию, после обещала создать альтернативную, Висагинскую, проект которой полностью провалился. А дальше мы помним, что изо всех сил официальный Вильнюс кричал про санкции против АЭС, что они не будут покупать электроэнергию. На сегодня закупает втридорога через тройные, четверные руки.
В это время прямо у границы Литвы достижения Союзного государства демонстрирует современная и безопасная Белорусская электростанция.
Петр Петровский:
На этом фоне белорусская экономика энергетически более независима, самостоятельна и может поставлять электроэнергию в том числе в Литву, которой им не хватает.
Для тех, кто умеет учиться на чужих ошибках, ситуация станет уроком, как высока может быть цена за членство в ЕС и как быстро вопросы безопасности страны и собственных граждан уходят на второй план.
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