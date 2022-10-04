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«Нас загнали в угол». Экс-министр энергетики Литвы рассказал, почему закрыли Игналинскую АЭС

04 октября 2022 18:01
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Не надо быть профильным экспертом, чтобы понимать очевидное: энергокризис мощно накрыл страны Европы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цены растут, инфляция бьет рекорды, люди экономят на самых простых вещах.

«Нас загнали в угол». Экс-министр энергетики Литвы рассказал, почему закрыли Игналинскую АЭС-1

Особенно трудно жителям тех стран, которые не производят достаточно энергии в стране. Как, например, Литва. По факту, она перестала быть экспортером электричества еще в начале нового тысячелетия. Тогда литовское правительство по требованию ЕС решило остановить первый блок Игналинской АЭС.

«Нас загнали в угол». Экс-министр энергетики Литвы рассказал, почему закрыли Игналинскую АЭС-4

Но зачем было закрывать исправную станцию? Кому выгодно затягивать процесс? Как получилось, что приоритетные для любой страны вопросы безопасности ушли на второй, если не на третий план? И причем здесь Беларусь?

Рассуждаем в нашем сюжете.

Игналинская АЭС производила порядка 75 % электроэнергии, потребляемой в Литве, при этом была весьма рентабельной. Но цивилизованной Европе доходная станция оказалась не нужна. Понимая масштабы проблем после ее закрытия, некоторые литовские правители пытались спасти ситуацию. Станцию все же решили закрыть.

«Нас загнали в угол». Экс-министр энергетики Литвы рассказал, почему закрыли Игналинскую АЭС-7

Жигимантас Вайчунас, экс-министр энергетики Литвы:
Нас загнали в угол, так как АЭС досталась нам от Советского Союза, а е демонтаж был условием для вхождения в Европейский союз. В то время, в 2003 году, мы договорились с Евросоюзом о том, что он адекватно профинансирует вывод этой АЭС из эксплуатации.

«Нас загнали в угол». Экс-министр энергетики Литвы рассказал, почему закрыли Игналинскую АЭС-10

Правда, процесс получился небыстрым. Во-первых, щедрость ЕС оказалась небезграничной. Литве выделили всего 450 миллионов евро – вдвое меньше обещанного. А во-вторых, один за другим вокруг станции возникали коррупционные скандалы. Так, с обратной прогрессией росла и зарплата руководителя. В то время когда АЭС работала и приносила доход, ее начальник получал около 4 000 евро в месяц. А в процессе закрытия работу руководителя оценили в 7 500. В то время на станции была задействована значительная часть литовского населения. И все они оказались в сложном положении после ее закрытия.

«Нас загнали в угол». Экс-министр энергетики Литвы рассказал, почему закрыли Игналинскую АЭС-13

Город что? Мертвый почти остался город. Молодежь вся уезжает, молодежи негде здесь работать. Единственное, что станция в свое время когда работала, молодежь была. Мы уже более 30 лет отработали.

Но при чем тут Беларусь к внутренним, как казалось ранее, вопросам Литвы? Все просто – вывод Игналинской АЭС из эксплуатации потянул за собой ряд нарушений норм ядерной и экологической безопасности. Правда, об этих проблемах Минск в известность решили не ставить, скрыв от общественности явные несоответствия.

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# АЭС # Жигимантас Вайчунас # Марина Кишкурно # Фотофакт

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