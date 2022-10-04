«Нас загнали в угол». Экс-министр энергетики Литвы рассказал, почему закрыли Игналинскую АЭС

Не надо быть профильным экспертом, чтобы понимать очевидное: энергокризис мощно накрыл страны Европы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цены растут, инфляция бьет рекорды, люди экономят на самых простых вещах.

Особенно трудно жителям тех стран, которые не производят достаточно энергии в стране. Как, например, Литва. По факту, она перестала быть экспортером электричества еще в начале нового тысячелетия. Тогда литовское правительство по требованию ЕС решило остановить первый блок Игналинской АЭС.

Но зачем было закрывать исправную станцию? Кому выгодно затягивать процесс? Как получилось, что приоритетные для любой страны вопросы безопасности ушли на второй, если не на третий план? И причем здесь Беларусь? Рассуждаем в нашем сюжете. Игналинская АЭС производила порядка 75 % электроэнергии, потребляемой в Литве, при этом была весьма рентабельной. Но цивилизованной Европе доходная станция оказалась не нужна. Понимая масштабы проблем после ее закрытия, некоторые литовские правители пытались спасти ситуацию. Станцию все же решили закрыть.

Жигимантас Вайчунас, экс-министр энергетики Литвы:

Нас загнали в угол, так как АЭС досталась нам от Советского Союза, а е демонтаж был условием для вхождения в Европейский союз. В то время, в 2003 году, мы договорились с Евросоюзом о том, что он адекватно профинансирует вывод этой АЭС из эксплуатации.

Правда, процесс получился небыстрым. Во-первых, щедрость ЕС оказалась небезграничной. Литве выделили всего 450 миллионов евро – вдвое меньше обещанного. А во-вторых, один за другим вокруг станции возникали коррупционные скандалы. Так, с обратной прогрессией росла и зарплата руководителя. В то время когда АЭС работала и приносила доход, ее начальник получал около 4 000 евро в месяц. А в процессе закрытия работу руководителя оценили в 7 500. В то время на станции была задействована значительная часть литовского населения. И все они оказались в сложном положении после ее закрытия.