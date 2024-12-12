Более миллиона сирийцев стали переселенцами в результате эскалации

Полный состав временного правительства в Сирии будет объявлен в течение нескольких дней. До этого времени руководство страной на себя возьмет Мухаммед аль-Башир, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация там остается напряженной. Несмотря на то, что в республике развернуты патрули для обеспечения безопасности, в отдельных районах по-прежнему неспокойно. Разрушенные здания и даже снаряды напоминают о произошедшем. Кроме того, более миллиона сирийцев стали вынужденными переселенцами в результате эскалации. Напомним, 8 декабря вооруженные оппозиционные формирования вошли в Дамаск, после чего подразделения правительственных сил покинули город.