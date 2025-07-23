Туск заявил, что Польша живёт в предвоенные времена

По заявлению премьер-министра Польши Дональда Туска его страна пребывает в предвоенном времени, пишет РИА Новости.

Туск считает, что Польша живет «не в послевоенные, а в предвоенные времена». Ежедневно происходят события, казавшиеся ранее немыслимыми, подчеркнул политик в преддверии объявления об изменении состава правительства страны.

Туск дал обещание, что польское правительство сконцентрируется «на обеспечении безопасности как на восточной границе, так и в пределах наших границ».

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