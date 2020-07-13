Фура выехала на встречную полосу. В Болгарии 6 человек погибли в ДТП

Новости Болгарии. В результате массового ДТП в Болгарии погибли 6 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще пятеро, в том числе 2-летний ребенок, пострадали.

Инцидент произошел на трассе недалеко от города Стара-Загора. Турецкая грузовая фура на огромной скорости протаранила ограждение, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с несколькими легковыми авто. После этого большегруз перевернулся и загорелся.