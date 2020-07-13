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Потерял зрение в 25 лет, но не веру в себя. Спортсмен из России готовится покорить Эльбрус

13 июля 2020 09:08
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Новости России. Вслепую на Эльбрус. Незрячий спортсмен из России готовится покорить главную вершину Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потерял зрение в 25 лет, но не веру в себя. Спортсмен из России готовится покорить Эльбрус-1

Уже 3 года Иван Ерхов живет в полной темноте. Редкое генетическое заболевание лишило его зрения. Однако Иван любит путешествовать, гоняться на картинге, прыгать с вышек в воду. И в это трудно поверить, но через несколько недель он отправится покорять высочайшую вершину России – Эльбрус.

Потерял зрение в 25 лет, но не веру в себя. Спортсмен из России готовится покорить Эльбрус-4

Иван Ерхов, спортсмен (Россия):
Когда-то давно, когда я видел, мечтал, чего-то желал, я хотел взойти на вершину Эльбруса. Но, к сожалению, суета и рутина не дали мне это сделать. И потеряв зрение в 25 лет, я четко решил, что теперь все мечты я буду реализовывать.

Потерял зрение в 25 лет, но не веру в себя. Спортсмен из России готовится покорить Эльбрус-7

Потерял зрение в 25 лет, но не веру в себя. Спортсмен из России готовится покорить Эльбрус-9

Иван тренируется за троих: отжимается, подтягивается, легко выполняет подъем с переворотом. Все свободное время старается проводить с детьми. А еще ведет свой YouTube-канал «Жизнь в темноте».

Потерял зрение в 25 лет, но не веру в себя. Спортсмен из России готовится покорить Эльбрус-12

Потерял зрение в 25 лет, но не веру в себя. Спортсмен из России готовится покорить Эльбрус-14

Сейчас Ерхов со своим тренером на заключительном этапе подготовки. Иван учится держать баланс на натянутой ленте и много бегает, чтобы наработать выносливость.

# Необычное # Иван Ерхов # Фотофакт

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