Потерял зрение в 25 лет, но не веру в себя. Спортсмен из России готовится покорить Эльбрус

Новости России. Вслепую на Эльбрус. Незрячий спортсмен из России готовится покорить главную вершину Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже 3 года Иван Ерхов живет в полной темноте. Редкое генетическое заболевание лишило его зрения. Однако Иван любит путешествовать, гоняться на картинге, прыгать с вышек в воду. И в это трудно поверить, но через несколько недель он отправится покорять высочайшую вершину России – Эльбрус.

Иван Ерхов, спортсмен (Россия):

Когда-то давно, когда я видел, мечтал, чего-то желал, я хотел взойти на вершину Эльбруса. Но, к сожалению, суета и рутина не дали мне это сделать. И потеряв зрение в 25 лет, я четко решил, что теперь все мечты я буду реализовывать.

Иван тренируется за троих: отжимается, подтягивается, легко выполняет подъем с переворотом. Все свободное время старается проводить с детьми. А еще ведет свой YouTube-канал «Жизнь в темноте».