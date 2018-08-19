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Более 60 тысяч человек пострадали от масштабных наводнений в Венесуэле

19 августа 2018 11:46
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Новости Венесуэлы. Сильные наводнения на юге Венесуэлы: пострадали более 60 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате обрушившихся ливней многие реки вышли из берегов.

Более 60 тысяч человек пострадали от масштабных наводнений в Венесуэле-1

Затоплены дома, также возникают перебои в подаче электричества.

Управление гражданской обороны Венесуэлы сообщило, что в пострадавшие от наводнений регионы были отправлены более 20 тысяч спасателей. Только в штате Амасонас развернуты 50 убежищ для жителей затопленных районов.

# Наводнение # Фотофакт

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