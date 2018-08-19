На Ставрополье при столкновении автобуса Тбилиси-Краснодар и зерновоза погибли два человека

Новости России. Ночью 19 августа в Ставропольском крае столкнулись рейсовый автобус Тбилиси-Краснодар и зерновоз КамАЗ.

По сведениям РИА Новости, в ДТП погибли два человека. Имеется информация, что один из погибших – гражданин РФ, у второго двойное гражданство РФ и Грузии.

Согласно данным МЧС, были госпитализированы 17 человек. В региональном управлении ГИБДД уточнили, что у девяти человек обнаружены травмы, а остальных пострадавших отпустили после разовой медпомощи. Среди девяти раненых двое несовершеннолетние. Семеро пациентов являются гражданами РФ из Краснодарского края, ещё двое — граждане Грузии.

Как сообщает ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, авария случилась на 295 км ФАД «Кавказ». Часть пассажиров автобуса доставили в пункт временного размещения на базе Дома Культуры села Куршава.