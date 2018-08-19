14 пострадавших: в США во время концерта на зрителей рухнула конструкция

Новости США. В США на зрителей музыкального концерта рухнула конструкция: пострадали 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время выступления популярной поп-группы налетел сильный ветер с ливнем.
Новости США. В США на зрителей музыкального концерта рухнула конструкция: пострадали 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время выступления популярной поп-группы налетел сильный ветер с ливнем.
Из-за непогоды организаторы начали эвакуацию гостей, однако некоторые отказались покинуть площадку. От удара стихии упала входная арка, возведенная для прохода людей. Пострадавшие получили медицинскую помощь на месте, после чего были доставлены в больницу. Организаторы приняли решение отменить концерт.