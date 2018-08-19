Прямой эфир

14 пострадавших: в США во время концерта на зрителей рухнула конструкция

19 августа 2018 11:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США на зрителей музыкального концерта рухнула конструкция: пострадали 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время выступления популярной поп-группы налетел сильный ветер с ливнем.

14 пострадавших: в США во время концерта на зрителей рухнула конструкция -1

Из-за непогоды организаторы начали эвакуацию гостей, однако некоторые отказались покинуть площадку. От удара стихии упала входная арка, возведенная для прохода людей. Пострадавшие получили медицинскую помощь на месте, после чего были доставлены в больницу. Организаторы приняли решение отменить концерт.

14 пострадавших: в США во время концерта на зрителей рухнула конструкция -4

14 пострадавших: в США во время концерта на зрителей рухнула конструкция -6

# Несчастный случай # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На Ставрополье при столкновении автобуса Тбилиси-Краснодар и зерновоза погибли два человека
19 августа 2018 09:42

На Ставрополье при столкновении автобуса Тбилиси-Краснодар и зерновоза погибли два человека

На 74 году жизни умер автор песен Леонтьева, Пугачёвой и Ротару
18 августа 2018 14:32

На 74 году жизни умер автор песен Леонтьева, Пугачёвой и Ротару

На 81 году ушёл из жизни бывший генсек ООН Кофи Аннан
18 августа 2018 13:13

На 81 году ушёл из жизни бывший генсек ООН Кофи Аннан