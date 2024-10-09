Более 5,5 млн человек во Флориде покинули свои дома из-за приближающегося урагана «Милтон»

Более 5,5 миллиона человек во Флориде покинули свои дома из-за приближающегося урагана «Милтон». Власти предупредили, что у оставшихся будет мало шансов выжить, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это крупнейшая эвакуация в истории штата, к которой он оказался не очень подготовлен.

Все дороги оказались забиты машинами, возникли многокилометровые пробки. Многие заправки были вынуждены закрыться – закончилось топливо. В магазинах почти не осталось питьевой воды и других предметов первой необходимости. И это тоже подталкивает людей уехать как можно дальше от побережья.

Да, нам приказали эвакуироваться. И мы все знаем во Флориде, что если вы этого не сделаете, вы можете умереть. Знаете, у нас было много людей, которые оставались в своих домах и в конечном итоге тонули. И это того не стоит. Дом можно отстроить заново. Вещи можно заменить. Так что лучше просто уехать из города.

Сам ураган, который стремительно приближается к побережью, уже имеет высшую – пятую категорию опасности – и, по мнению синоптиков, может преодолеть и этот уровень. Есть опасения, что он станет самым разрушительным во Флориде за всю историю наблюдений. Ураган несет с собой сильные дожди и штормовой ветер, скорость которого превышает 200 километров в час. Ожидается, что за несколько часов на побережье может выпасть до 400 миллиметров осадков, что приведет к масштабным наводнениям и разрушениям. По прогнозам синоптиков, стихия ударит по Флориде уже вечером 9 октября.