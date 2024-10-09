Полоцкие пограничники обнаружили тело беженца у латвийского пограничного забора

Вторая жертва европейского режима за последние сутки. Полоцкие пограничники накануне обнаружили тело еще одного беженца – на этот раз у латвийского пограничного забора, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Специалисты провели осмотр и обнаружили среди вещей погибшего документы на имя 24-летнего гражданина Шри-Ланки. Обстоятельства произошедшего и следовая картина зафиксированы, назначены экспертные исследования. Стоит отметить, с начала года только на латвийском участке погибли уже 10 иностранцев. А с 2021-го миграционная политика ЕС убила 58 беженцев.