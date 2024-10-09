Ракета Израиля попала в жилой дом в Дамаске – есть погибшие

Конфликт на Ближнем Востоке разрастается. Так, израильские военные нанесли удар по Сирии. Взрывы прогремели в столице страны Дамаске. Как минимум три ракеты упали в центре города, одна из них попала в жилой дом, убив, по официальным данным, семь человек. Среди погибших есть женщины и дети, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается об 11 пострадавших, но эта цифра может измениться, так как на месте взрыва продолжается разбор завалов. Здание, в которое попал снаряд, расположено рядом с дипломатическим кварталом, недалеко от посольства Ирана. По заявлению властей, жертвами налета оказались мирные жители. Израиль пока никак не прокомментировал произошедшее. Как сообщили несколько арабских изданий, удар был нанесен по дому, в котором часто находились старшие оперативники Корпуса стражей исламской революции Ирана и боевики «Хезболлы», а также по автомобилю, припаркованному перед зданием. МИД Сирии выступил с заявлением, в котором осудил удар Израиля по жилому дому в Дамаске.