Более 500 человек отравились из-за выброса химикатов в реку в Малайзии

Новости Малайзии. Более 500 граждан Малайзии пострадали в результате выброса химикатов в реку Сунгай Ким. Медики госпитализировали 166 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти распорядились закрыть 111 школ, расположенных в городе Пасир Гуданг, через который протекает река. Учебные заведения возобновят работу лишь после особого распоряжения Министерства образования.