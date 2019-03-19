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На забастовку в Париже вышли преподаватели, студенты и сотрудники железной дороги

19 марта 2019 08:13
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Новости Франции. Париж снова выходит на улицы. Масштабная забастовка против социальной политики властей пройдет 19 марта во французской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На забастовку в Париже вышли преподаватели, студенты и сотрудники железной дороги-1

Принять участие в акции протеста намерены преподаватели, студенты и сотрудники железной дороги. Организаторы уже выдвинули ряд требований: среди них прекращение полицейских репрессий, повышение зарплат и пенсий, а также отмена некоторых реформ в бюджетной сфере.

На забастовку в Париже вышли преподаватели, студенты и сотрудники железной дороги-4

Ожидается, что демонстранты пройдут от Люксембургского сада в сторону офиса Объединения промышленников и предпринимателей.

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# Забастовка # Фотофакт

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