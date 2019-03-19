На забастовку в Париже вышли преподаватели, студенты и сотрудники железной дороги

Новости Франции. Париж снова выходит на улицы. Масштабная забастовка против социальной политики властей пройдет 19 марта во французской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Париж снова выходит на улицы. Масштабная забастовка против социальной политики властей пройдет 19 марта во французской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Принять участие в акции протеста намерены преподаватели, студенты и сотрудники железной дороги. Организаторы уже выдвинули ряд требований: среди них прекращение полицейских репрессий, повышение зарплат и пенсий, а также отмена некоторых реформ в бюджетной сфере.
Ожидается, что демонстранты пройдут от Люксембургского сада в сторону офиса Объединения промышленников и предпринимателей.
Макрон вынужден был вернуться из отпуска из-за нестабильной обстановки во Франци