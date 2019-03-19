Марлен Хуциев. Не стало режиссёра, снявшего культовый фильм «Весна на Заречной улице»

Новости России. В Москве в Боткинской больнице на 94 году жизни скончался кинорежиссёр и педагог Марлен Хуциев.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов, режиссёр ушёл из жизни 19 марта в семь утра.

Хуциев и его супруга Ирина Соловьёва были госпитализированы в декабре 2018 года. 4 января Ирина скончалась. 16 марта Марлен попал в реанимацию, где находился под наблюдением врачей.

Марлен Хуциев родился 4 октября 1925 года в столице Грузии Тбилиси. В 1952 году мужчина окончил ВГИК, а в 1978 году вернулся туда в качестве руководителя мастерской режиссуры художественного кино. Позже стал профессором и завкафедрой.

Хуциев известен съёмками таких фильмов, как «Весна на Заречной улице», «Два Фёдора», «Застава Ильича», «Июльский дождь».

Имя Марлен является акронимом – Маркс и Ленин.