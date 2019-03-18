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Макрон вынужден был вернуться из отпуска из-за нестабильной обстановки во Франции

18 марта 2019 14:10
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Новости Франции. «Решительные меры» пообещало принять правительство Франции для пресечения беспорядков и насилия в ходе протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макрон вынужден был вернуться из отпуска из-за нестабильной обстановки во Франции-1

Чтобы обсудить дальнейшие шаги, премьер-министр страны встретится 18 марта с президентом Эммануэлем Макроном, который из-за нестабильной обстановки во Франции был вынужден вернуться с отдыха.

Макрон вынужден был вернуться из отпуска из-за нестабильной обстановки во Франции-4

В эти выходные в Париже и других городах «желтые жилеты» в очередной раз вышли на демонстрации. Акция собрала в столице около 10 тысяч граждан. Они громили витрины магазинов и ресторанов, поджигали киоски. Правоохранители задержали более 270 дебоширов. Несколько десятков человек пострадали.

Макрон вынужден был вернуться из отпуска из-за нестабильной обстановки во Франции-7

# Массовые беспорядки # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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