Более 40 пассажиров погибли в страшной аварии в Кении: автобус перевернулся

Новости Кении. В Кении более 40 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что транспортное средство съехало с дороги во время крутого подъема, сбило ограждение и перевернулось. Несколько пассажиров оказались заблокированы внутри автобуса. Их пытаются освободить специалисты. Есть вероятность, что число погибших может возрасти.