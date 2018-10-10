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Более 40 пассажиров погибли в страшной аварии в Кении: автобус перевернулся

10 октября 2018 08:36
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Новости Кении. В Кении более 40 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 40 пассажиров погибли в страшной аварии в Кении: автобус перевернулся-1

Сообщается, что транспортное средство съехало с дороги во время крутого подъема, сбило ограждение и перевернулось. Несколько пассажиров оказались заблокированы внутри автобуса. Их пытаются освободить специалисты. Есть вероятность, что число погибших может возрасти.

# Авария # Фотофакт

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