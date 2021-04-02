Более 40 детей погибли с начала протестов против военного переворота в Мьянме

Новости Мьянмы. По данным Международной правозащитной организации, с начала массовых протестов против военного переворота в Мьянме погибли более 40 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом некоторых из них убили в собственных домах в ходе рейдов. Самой юной жертве всего 6 лет – военные целились в отца девочки, но пуля попала в нее. Еще один 13-летний мальчик погиб, просто играя на улице. Точное число раненых детей пока неизвестно. Среди них есть годовалый ребенок, которому в глаз попала резиновая пуля.