Пожар в больнице Берлина: один человек погиб, пятеро пострадали

Новости Германии. Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате пожара в больнице в Берлине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя вспыхнуло на втором этаже здания. Потушить его удалось лишь спустя три часа. В ликвидации возгорания были задействованы более 100 человек и несколько единиц спецтехники.