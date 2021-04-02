Прямой эфир

Пожар в больнице Берлина: один человек погиб, пятеро пострадали

02 апреля 2021 12:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате пожара в больнице в Берлине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар в больнице Берлина: один человек погиб, пятеро пострадали-1

Пламя вспыхнуло на втором этаже здания. Потушить его удалось лишь спустя три часа. В ликвидации возгорания были задействованы более 100 человек и несколько единиц спецтехники.

Пожар в больнице Берлина: один человек погиб, пятеро пострадали-4

Попытка реанимировать одного из пациентов оказалась безуспешной, жизни еще троих под угрозой. Что стало причиной происшествия, выясняют специалисты.

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Врезался в камнеуборочную машину. Названа предварительная причина крушения поезда на Тайване
02 апреля 2021 12:55

Врезался в камнеуборочную машину. Названа предварительная причина крушения поезда на Тайване

В программу третьих Европейских игр включили спортивное скалолазание и триатлон
02 апреля 2021 12:46

В программу третьих Европейских игр включили спортивное скалолазание и триатлон

Локдаун в Канаде и режим ЧП в Молдове: в мире ужесточают коронавирусный карантин
02 апреля 2021 08:51

Локдаун в Канаде и режим ЧП в Молдове: в мире ужесточают коронавирусный карантин