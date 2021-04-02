Кризис безработицы в Евросоюзе: 6 млн рабочих мест ликвидировано из-за пандемии

Кризис безработицы в Евросоюзе. 6 миллионов рабочих мест ликвидированы из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В январе 2021 года показатель незанятых превысил 7 %. Самый сильный удар пришелся на молодежь. Без работы сейчас около 3 миллионов человек.

Существует риск возникновения «потерянного поколения». Чтобы избежать таких последствий, Еврокомиссия запустила программу поддержки молодых людей.