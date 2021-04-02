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Кризис безработицы в Евросоюзе: 6 млн рабочих мест ликвидировано из-за пандемии

02 апреля 2021 13:00
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Кризис безработицы в Евросоюзе. 6 миллионов рабочих мест ликвидированы из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кризис безработицы в Евросоюзе: 6 млн рабочих мест ликвидировано из-за пандемии-1

В январе 2021 года показатель незанятых превысил 7 %. Самый сильный удар пришелся на молодежь. Без работы сейчас около 3 миллионов человек.

Кризис безработицы в Евросоюзе: 6 млн рабочих мест ликвидировано из-за пандемии-4

Существует риск возникновения «потерянного поколения». Чтобы избежать таких последствий, Еврокомиссия запустила программу поддержки молодых людей.

Кризис безработицы в Евросоюзе: 6 млн рабочих мест ликвидировано из-за пандемии-7

Из-за жестких ограничений, введенных в 2020 году, экономика ЕС столкнулась с сильнейшим за многие десятилетия кризисом. Осенью меры начали ослаблять, однако на фоне новой волны COVID-19 страны вернулись к карантинной блокировке.

# Безработица # Фотофакт

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