Кризис безработицы в Евросоюзе: 6 млн рабочих мест ликвидировано из-за пандемии

Кризис безработицы в Евросоюзе. 6 миллионов рабочих мест ликвидированы из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кризис безработицы в Евросоюзе. 6 миллионов рабочих мест ликвидированы из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В январе 2021 года показатель незанятых превысил 7 %. Самый сильный удар пришелся на молодежь. Без работы сейчас около 3 миллионов человек.
Существует риск возникновения «потерянного поколения». Чтобы избежать таких последствий, Еврокомиссия запустила программу поддержки молодых людей.
Из-за жестких ограничений, введенных в 2020 году, экономика ЕС столкнулась с сильнейшим за многие десятилетия кризисом. Осенью меры начали ослаблять, однако на фоне новой волны COVID-19 страны вернулись к карантинной блокировке.