Врезался в камнеуборочную машину. Названа предварительная причина крушения поезда на Тайване

Число жертв крушения пассажирского поезда на острове Тайвань возросло до 48, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке пострадавших свыше 100 человек. Смертельная авария произошла при въезде в горный тоннель. В момент ЧП в составе находились около 350 пассажиров.

По предварительным данным, поезд столкнулся с камнеуборочной техникой. Машина была плохо припаркована и соскользнула со склона на железнодорожные пути. Водитель автомобиля задержан, его допрашивают правоохранители. В результате удара о стены некоторые вагоны оказались деформированы. Люди выбирались из тоннеля по крыше.