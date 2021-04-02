Прямой эфир

Врезался в камнеуборочную машину. Названа предварительная причина крушения поезда на Тайване

02 апреля 2021 12:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Число жертв крушения пассажирского поезда на острове Тайвань возросло до 48, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врезался в камнеуборочную машину. Названа предварительная причина крушения поезда на Тайване-1

В списке пострадавших свыше 100 человек. Смертельная авария произошла при въезде в горный тоннель. В момент ЧП в составе находились около 350 пассажиров.

На Тайване сошёл с рельсов поезд: погибли не меньше 36 человек

Врезался в камнеуборочную машину. Названа предварительная причина крушения поезда на Тайване-4

По предварительным данным, поезд столкнулся с камнеуборочной техникой. Машина была плохо припаркована и соскользнула со склона на железнодорожные пути. Водитель автомобиля задержан, его допрашивают правоохранители. В результате удара о стены некоторые вагоны оказались деформированы. Люди выбирались из тоннеля по крыше.

# Авария # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В программу третьих Европейских игр включили спортивное скалолазание и триатлон
02 апреля 2021 12:46

В программу третьих Европейских игр включили спортивное скалолазание и триатлон

Локдаун в Канаде и режим ЧП в Молдове: в мире ужесточают коронавирусный карантин
02 апреля 2021 08:51

Локдаун в Канаде и режим ЧП в Молдове: в мире ужесточают коронавирусный карантин

В Турции перевернулся пассажирский автобус, пострадали 39 человек
02 апреля 2021 08:47

В Турции перевернулся пассажирский автобус, пострадали 39 человек