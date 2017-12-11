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Взрыв на Манхэттене устроил смертник: новые подробности

11 декабря 2017 18:51
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Новости США. Взрыв в Нью-Йорке устроил смертник – стали известны подробности происшествия на автовокзале Манхэттена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На автовокзале в Манхэттене произошел взрыв: что известно

Взрыв на Манхэттене устроил смертник: новые подробности-1

По данным полиции, мужчина, привязал взрывное устройство к телу.

Правоохранители допускают, что взрыв произошел раньше, чем предусматривалось. По последним данным, в результате инцидента пострадали три человека.

Взрыв на Манхэттене устроил смертник: новые подробности-4

Сейчас район оцеплен. На месте ЧП проводятся обыски. По некоторым данным, эксперты обнаружили еще несколько взрывных устройств (эта информация пока не подтвердилась).

# Теракт # Фотофакт

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