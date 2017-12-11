Взрыв на Манхэттене устроил смертник: новые подробности

Новости США. Взрыв в Нью-Йорке устроил смертник – стали известны подробности происшествия на автовокзале Манхэттена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Взрыв в Нью-Йорке устроил смертник – стали известны подробности происшествия на автовокзале Манхэттена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным полиции, мужчина, привязал взрывное устройство к телу.
Правоохранители допускают, что взрыв произошел раньше, чем предусматривалось. По последним данным, в результате инцидента пострадали три человека.
Сейчас район оцеплен. На месте ЧП проводятся обыски. По некоторым данным, эксперты обнаружили еще несколько взрывных устройств (эта информация пока не подтвердилась).