Взрыв на Манхэттене устроил смертник: новые подробности

Новости США. Взрыв в Нью-Йорке устроил смертник – стали известны подробности происшествия на автовокзале Манхэттена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На автовокзале в Манхэттене произошел взрыв: что известно

По данным полиции, мужчина, привязал взрывное устройство к телу. Правоохранители допускают, что взрыв произошел раньше, чем предусматривалось. По последним данным, в результате инцидента пострадали три человека.