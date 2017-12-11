Снегопады в Европе: транспортное сообщение нарушено, есть погибшие

В Европе борются с последствиями снегопадов. В Великобритании непогода стала причиной транспортных и энергетических проблем. В Уэльсе сегодня отменены занятия в школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за непогоды со сбоем работали аэропорты не только Туманного Альбиона, но и Кельна, Франкфурта на Майне, Женевы, Амстердама. Из-за снежных заносов закрыты участки автомобильных трасс. В Бельгии и Нидерландах обледенение стало причиной большого количества аварий и многокилометровых заторов. Сейчас циклон перемещается южнее.

Европа буквально утопает в снегу. Обильные осадки парализовали Германию, Великобританию, Швейцарию, Нидерланды и Францию. В Туманном Альбионе из-за налипания снега на линии электропередачи без света остались сотни жителей. На устранение неполадок выехали спецбригады, однако из-за плохих дорожных условий устранить обрывы линий электропередачи быстро не получится. В некоторых районах отменены занятия в школах. Серьезно нарушено железнодорожное сообщение. Из-за обледенения непростая ситуация и на дорогах.

Автомобилистки:

Нам пришлось буквально продираться сквозь лед, шины в клочья. Мы совсем замерзли, я еду с детьми, из-за них еще больше переживаю. Страшно остаться на дороге в такую погоду.