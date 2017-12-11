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Снегопады в Европе: транспортное сообщение нарушено, есть погибшие

11 декабря 2017 14:01
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В Европе борются с последствиями снегопадов. В Великобритании непогода стала причиной транспортных и энергетических проблем. В Уэльсе сегодня отменены занятия в школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за непогоды со сбоем работали аэропорты не только Туманного Альбиона, но и Кельна, Франкфурта на Майне, Женевы, Амстердама. Из-за снежных заносов закрыты участки автомобильных трасс. В Бельгии и Нидерландах обледенение стало причиной большого количества аварий и многокилометровых заторов. Сейчас циклон перемещается южнее.

Европа буквально утопает в снегу. Обильные осадки парализовали Германию, Великобританию, Швейцарию, Нидерланды и Францию. В Туманном Альбионе из-за налипания снега на линии электропередачи без света остались сотни жителей. На устранение неполадок выехали спецбригады, однако из-за плохих дорожных условий устранить обрывы линий электропередачи быстро не получится. В некоторых районах отменены занятия в школах. Серьезно нарушено железнодорожное сообщение. Из-за обледенения непростая ситуация и на дорогах.

Автомобилистки:
Нам пришлось буквально продираться сквозь лед, шины в клочья. Мы совсем замерзли, я еду с детьми, из-за них еще больше переживаю. Страшно остаться на дороге в такую погоду.

Снегопады в Европе: транспортное сообщение нарушено, есть погибшие-1

Десятки тысяч путешественников застряли в воздушных гаванях по всей Европе. Наиболее сложная ситуация в английском Хитроу и немецком Франкфурте. С перебоями также работают воздушные гавани Амстердама, Кельна и Парижа. В Минск накануне с опозданием прибыли самолеты из Лондона, Парижа и Женевы. Национальный аэропорт работает в штатном режиме. По данным онлайн-табло, задерживается лишь прибытие рейсов из Киева и Москвы. Не готовы к снежному циклону оказались и Нидерланды. На автомагистралях из-за возросшего количества дорожно-транспортных происшествий образовались многокилометровые заторы. Не удалось избежать жертв.

Автомобилист:
Очень тяжело вести машину. Снег повсюду. Люди не готовы к этому, это изматывает.

Снегопады в Европе: транспортное сообщение нарушено, есть погибшие-4

Опасность представляют и деревья, которые падают под тяжестью снега. Во власти снега оказалась и Франция. Так по пути в порт Кале сел на мель пассажирский паром, на борту которого находились 300 человек. Сейчас циклон переместился южнее, снегопады ожидаются в юго-восточной части Швейцарии и на некоторых курортах Италии, Испании и Португалии. На Апеннинском полуострове уже введен красный уровень опасности.

# Снегопады

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