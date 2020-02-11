Прямой эфир

В Мексике вернули в океан спасённых от ядовитых водорослей черепах

11 февраля 2020 09:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мексики. Мексиканские специалисты вернули в океан спасённых от ядовитых водорослей черепах,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В начале 2020 года экологи зафиксировали массовую гибель редких зелёных и оливковых рептилий. 

В Мексике вернули в океан спасённых от ядовитых водорослей черепах-1

Не менее 300 особей стали жертвами паразитов, которые размножались в водорослях. Несколько десятков черепах активистам удалось спасти.

В Мексике вернули в океан спасённых от ядовитых водорослей черепах-4

В Мексике вернули в океан спасённых от ядовитых водорослей черепах-6

Их поместили на курс реабилитации в специальные резервуары. А сегодня полностью окрепших животных вернули в естественную среду обитания. 

В Мексике вернули в океан спасённых от ядовитых водорослей черепах-9

# Дикие животные # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Египте тех, кто залезет на пирамиду, оштрафуют на 6 тысяч долларов
11 февраля 2020 09:08

В Египте тех, кто залезет на пирамиду, оштрафуют на 6 тысяч долларов

Из Венеции будут выгонять туристов, которые не оплатили налог на въезд
11 февраля 2020 08:50

Из Венеции будут выгонять туристов, которые не оплатили налог на въезд

Террорист-смертник устроил взрыв около университета в Кабуле
11 февраля 2020 08:20

Террорист-смертник устроил взрыв около университета в Кабуле