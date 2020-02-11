В Мексике вернули в океан спасённых от ядовитых водорослей черепах

Новости Мексики. Мексиканские специалисты вернули в океан спасённых от ядовитых водорослей черепах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В начале 2020 года экологи зафиксировали массовую гибель редких зелёных и оливковых рептилий.

Не менее 300 особей стали жертвами паразитов, которые размножались в водорослях. Несколько десятков черепах активистам удалось спасти.