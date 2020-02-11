Прямой эфир

В Египте тех, кто залезет на пирамиду, оштрафуют на 6 тысяч долларов

11 февраля 2020 09:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Египта. В Египте ввели штрафы за неприличное поведение в музеях, а также незаконное проникновение на территорию памятников культуры и археологических объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Египте тех, кто залезет на пирамиду, оштрафуют на 6 тысяч долларов-1

Теперь нарушителям, которые залезут, к примеру, на пирамиду, грозит тюремное заключение сроком не менее месяца или же штраф в размере около 6 тысяч долларов. Ужесточили и наказание для торговцев артефактами.

В Египте тех, кто залезет на пирамиду, оштрафуют на 6 тысяч долларов-4

В Египте тех, кто залезет на пирамиду, оштрафуют на 6 тысяч долларов-6

# Туризм # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Из Венеции будут выгонять туристов, которые не оплатили налог на въезд
11 февраля 2020 08:50

Из Венеции будут выгонять туристов, которые не оплатили налог на въезд

Террорист-смертник устроил взрыв около университета в Кабуле
11 февраля 2020 08:20

Террорист-смертник устроил взрыв около университета в Кабуле

В Женеве открывается форум, посвящённый борьбе с коронавирусом
11 февраля 2020 08:07

В Женеве открывается форум, посвящённый борьбе с коронавирусом