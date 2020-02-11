В Египте тех, кто залезет на пирамиду, оштрафуют на 6 тысяч долларов

Новости Египта. В Египте ввели штрафы за неприличное поведение в музеях, а также незаконное проникновение на территорию памятников культуры и археологических объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь нарушителям, которые залезут, к примеру, на пирамиду, грозит тюремное заключение сроком не менее месяца или же штраф в размере около 6 тысяч долларов. Ужесточили и наказание для торговцев артефактами.