Более 360 тыс. польских детей живут в крайней нищете

15 % несовершеннолетних регулярно недоедают. Летом их положение ухудшается – во время каникул дети лишаются бесплатных школьных обедов. Почти 30 % семей не могут оплатить ребенку школьную поездку, а многие подростки никогда не выезжали за пределы своего населенного пункта. Ситуация усугубляется тем, что с 2016 года базовые социальные пособия не индексируются и обесценились из‑за инфляции.