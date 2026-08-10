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Более 360 тыс. польских детей живут в крайней нищете

10 августа 2026 06:50
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Более 360 тысяч польских детей живут в крайней нищете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 360 тыс. польских детей живут в крайней нищете-2

15 % несовершеннолетних регулярно недоедают. Летом их положение ухудшается – во время каникул дети лишаются бесплатных школьных обедов. Почти 30 % семей не могут оплатить ребенку школьную поездку, а многие подростки никогда не выезжали за пределы своего населенного пункта. Ситуация усугубляется тем, что с 2016 года базовые социальные пособия не индексируются и обесценились из‑за инфляции.

# Новости Польши

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