Более 360 тыс. польских детей живут в крайней нищете

Более 360 тысяч польских детей живут в крайней нищете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 360 тысяч польских детей живут в крайней нищете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
15 % несовершеннолетних регулярно недоедают. Летом их положение ухудшается – во время каникул дети лишаются бесплатных школьных обедов. Почти 30 % семей не могут оплатить ребенку школьную поездку, а многие подростки никогда не выезжали за пределы своего населенного пункта. Ситуация усугубляется тем, что с 2016 года базовые социальные пособия не индексируются и обесценились из‑за инфляции.