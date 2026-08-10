Уровень безработицы в Литве вырос до 8%

В Литве безработица достигла 8 %. Это 146 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост зафиксирован в большинстве самоуправлений. Население стремительно стареет: к 2050 году рабочая сила может сократиться на 30 %, а на одного несовершеннолетнего придется три пенсионера. Экономика испытывает дефицит кадров в строительстве, логистике и на производстве, при этом около 15 тысяч молодых людей не работают и не учатся.