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Уровень безработицы в Литве вырос до 8%

10 августа 2026 06:24
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В Литве безработица достигла 8 %. Это 146 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень безработицы в Литве вырос до 8%-2

Рост зафиксирован в большинстве самоуправлений. Население стремительно стареет: к 2050 году рабочая сила может сократиться на 30 %, а на одного несовершеннолетнего придется три пенсионера. Экономика испытывает дефицит кадров в строительстве, логистике и на производстве, при этом около 15 тысяч молодых людей не работают и не учатся.

# Новости Литвы

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