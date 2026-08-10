Прямой эфир

На реконструкцию домов после пожаров в Вашингтоне нужно почти 800 млн долларов

10 августа 2026 06:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

После пожаров в Вашингтоне на реконструкцию жилых домов может потребоваться почти 800 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На реконструкцию домов после пожаров в Вашингтоне нужно почти 800 млн долларов-2

Огонь уничтожил более 900 построек и выжег свыше миллиона гектаров земли. В США сейчас бушуют около 100 природных пожаров, спасатели сдерживают пламя менее чем наполовину. Власти регулярно объявляют эвакуации. Полный расчет убытков проведут после ликвидации огня.

# США

Другие новости рубрики

Все новости
Оксенюк: ситуация, которая сегодня происходит в Прибалтике, напоминает начало 90-х при развале СССР
09 августа 2026 19:41

Оксенюк: ситуация, которая сегодня происходит в Прибалтике, напоминает начало 90-х при развале СССР

Те, кто захватили власть в начале 90-х, показывают, что это нормально – главред Baltnews о русофобии в Прибалтике
09 августа 2026 19:19

Те, кто захватили власть в начале 90-х, показывают, что это нормально – главред Baltnews о русофобии в Прибалтике

«Отношение формируется горсткой политиков». Росликов назвал статистику по русофобии в Латвии
09 августа 2026 19:09

«Отношение формируется горсткой политиков». Росликов назвал статистику по русофобии в Латвии