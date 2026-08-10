На реконструкцию домов после пожаров в Вашингтоне нужно почти 800 млн долларов

Те, кто захватили власть в начале 90-х, показывают, что это нормально – главред Baltnews о русофобии в Прибалтике

«Чемодан, вокзал, Россия» говорили все 25, уже 30 лет, начиная с песенных революций. С 1988 года, когда в Латвию, еще Советскую Эстонию, Литву, как раз и стали приезжать те, кто бежал после войны».