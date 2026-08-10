На реконструкцию домов после пожаров в Вашингтоне нужно почти 800 млн долларов

После пожаров в Вашингтоне на реконструкцию жилых домов может потребоваться почти 800 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После пожаров в Вашингтоне на реконструкцию жилых домов может потребоваться почти 800 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огонь уничтожил более 900 построек и выжег свыше миллиона гектаров земли. В США сейчас бушуют около 100 природных пожаров, спасатели сдерживают пламя менее чем наполовину. Власти регулярно объявляют эвакуации. Полный расчет убытков проведут после ликвидации огня.