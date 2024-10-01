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СВР: Запад хочет инсценировать применение Сирией и РФ химоружия

01 октября 2024 13:56
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По сообщению пресс-бюро СВР России, специальные службы разных стран НАТО и Украины якобы планируют инсценировать применение химического оружия сирийскими войсками и российскими военными в Сирии. Об этом пишет ТАСС.

Цель такой инсценировки – дискредитация Дамаска и Москвы в Организации Объединенных Наций. В докладе утверждается, что американское и британское руководство, осознав провал своих действий в Украине, нацелено на то, чтобы подорвать российский авторитет на глобальном Юге, прибегнув к таким мерам, как обвинение Сирии в использовании химического оружия.

План предполагает, что разведслужбы стран НАТО и Украины будут сотрудничать с террористическими группами в сирийской провинции Идлиб, чтобы сымитировать использование химического оружия.

# Армия # Международная политика

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