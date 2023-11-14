Более 30 человек погибли при масштабных наводнениях в Сомали

Новости Сомали. 31 человек погиб при масштабных наводнениях в Сомали. По оценкам властей, может пострадать около 2 миллионов жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сомали. 31 человек погиб при масштабных наводнениях в Сомали. По оценкам властей, может пострадать около 2 миллионов жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для страны это может обернуться серьезным гуманитарным кризисом. Вода уже уничтожила 1,5 миллиона гектаров сельхозполей. Сотни тысяч людей лишились крыши над головой. Добраться до пострадавших регионов невозможно, дороги уничтожены. Для организации помощи Сомали ООН выделила 25 миллионов долларов.