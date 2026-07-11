Более 30 человек арестованы во Франции за умышленные поджоги

Массовые лесные пожары охватили Европу на фоне аномальной жары. Однако к распространению огня причастен и человек. Во Франции под стражу взяты более 30 подозреваемых в умышленных поджогах. Среди них хулиганы и пироманы, которые действуют ради острых ощущений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация на юге страны остается критической, ведь к середине июля огонь успел уничтожить 25 тысяч гектаров лесных угодий.

Стихийные бедствия охватили и другие европейские государства, где установилась аномальная сухая погода. В Греции масштабные возгорания привели к экстренной эвакуации тысяч местных жителей и туристов, а площадь выжженных территорий превысила 40 тысяч гектаров. В Испании бушующее пламя уничтожило десятки жилых домов и сельско-хозяйственных угодий, став причиной гибели нескольких человек. Только по предварительным расчетам совокупный экономический ущерб от пожаров уже превысил 3 миллиарда евро.