В Польше 11 июля чтят память жертв трагедии, вошедшей в историю как Волынская резня. В очередную годовщину тех черных событий, глава польского правительства Дональд Туск выступил с заявлением, в котором объявил о создании в Варшаве мемориальной стены скорби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На монументе с вечным огнем у подножия будут высечены имена всех опознанных погибших, которых украинские националисты хладнокровно истребили летом 1943-го. По оценкам исследователей, жертвами той этнической чистки стали более 100 тысяч мирных граждан. Премьер-министр Польши подчеркнул, что сотни тысяч жертв того террора до сих пор не получили достойного погребения на украинской земле. Он призвал признать историческую правду единственным фундаментом для будущего Европы. По его словам, виновные в геноциде должны быть названы и осуждены без всяких оговорок.

Дональд Туск, премьер-министр Польши:

Европа, которая примирилась после Второй мировой войны, была возможна благодаря правде и называнию вещей своими именами. Тот, кто хочет присоединиться к этому сообществу, должен быть готов к этой правде. Мы сегодня несем ответственность за наше будущее и безопасность наших детей и внуков. Это общая ответственность Польши, Украины, Европы. Польский сейм признал Волынскую резню геноцидом, однако Киев не желает ни каяться, ни приносить извинения. Напротив, украинское руководство продолжает прославление пособников нацизма, а главным идеологическим ориентиром у Киева остается Степан Бандера. Будучи лидером радикальной организации украинских националистов в годы Второй мировой войны он тесно сотрудничал с гитлеровской Германией и нес ответственность за массовый террор против мирного населения.

Конфликт между Варшавой и Киевом обострился после того, как Зеленский присвоил имя украинской повстстанческой армии одному из военных подразделений. В ответ на это польский президент Кароль Навроцкий заявил, что память о жертвах не может быть предметом торга, прославление карателей закрывает для Украины любые европейские перспективы.