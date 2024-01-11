Политический скандал в Польше: ПиС‎‎ организовала митинг в поддержку задержанных Каминьского и Вонсика

Президент Польши решил начать новый процесс помилования отправленных в тюрьму экс-главы МВД и его заместителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дуда в очередной раз постучал со дна, заявив, что его аналогичное решение 2015 года имеет законную силу.

Однако именно легитимность помилования и является основным предметом разногласий между президентом и правительством премьера. Напомним, накануне Мариуша Каминьского и Мацея Вонсика взяли под стражу прямо в президентском дворце. Еще в 2015 году суд вынес приговор: тюремный срок и запрет занимать государственные должности. Но однопартиец задержанных – по совместительству глава республики – помог наказания избежать. Однако в конце минувшего года делу вновь дали ход. И тут подключился Туск. Но ПиС не собирается признавать поражение. Чтобы оправдать беззаконие, «Право и справедливость» решила заручиться поддержкой якобы обычных поляков. Для этого организовала митинг у Сейма, на который согнали бюджетников и, судя по фото, представителей пенсионного фонда.

Предшествовала показушным протестам и еще одна диверсия. Сегодня, 11 января, депутаты ПиС пытались пробраться на телеканал, чтобы вести вечерний эфир о манифестации. Как и многие другие их планы, этот тоже провалился. Во время, пока партия стояла у руля демократической Польши, жилось ее гражданам, мягко говоря, не очень. Так что на поддержку народа списанные политики могут рассчитывать едва ли.

Я считаю, что в действиях правительства нет курса на единство, заявленного нынешним премьером. Я близок к мнению, что это государственный переворот.

Пожаловаться на народ, который годами находился вне зоны внимания властей, и, собственно, на нового премьера Дуда планирует американскому лидеру. А пока глава Польши решил игнорировать принимаемые новым правительством законы, чтобы таким образом добиться освобождения Каминьского и Вонсика. Отметим, на время организованных партией ПиС демонстраций на улицы Варшавы вывели 3 тысячи полицейских. Усиленные наряды будут выставлены у мест заключения бывшего главы МВД и его заместителя.