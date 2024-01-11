Верховная рада Украины отозвала законопроект о мобилизации

Лидер партии «Слуга народа» Давид Арахамия в Telegram сообщил, что законопроект о мобилизации был снят с рассмотрения Верховной радой Украины и отдан на доработку. Об этом пишет РИА Новости. Это случилось после закрытой встречи с военным командованием и совещания согласительного совета.

В декабре на пресс-конференции Владимир Зеленский сообщил, что Генеральный штаб ВСУ обратился к нему за дополнительной мобилизацией 450-500 тысяч человек. В декабре правительство Украины подало в парламент проект закона о мобилизации. В соответствии с этим законопроектом предполагается отменить срочную службу и отсрочку от мобилизации для людей с инвалидностью третьей группы, а также обязать призывников регистрироваться в электронном кабинете призывника и явиться по вызову в военкомат в установленное время и место.

С 24 февраля 2022 года Украина находится на военном положении. На период действия мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину.