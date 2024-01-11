Прямой эфир

Иран задержал американский танкер в Оманском заливе ‒ Tansim

11 января 2024 16:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ВМС Ирана сообщили о задержании по решению суда нефтяного танкера в Оманском заливе, согласно новостному агентству Tasnim. Судно, по данным агентства, связано с США. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Министерство судоходства Греции заявило о захвате танкера St Nikolas, который принадлежит греческой компании Empire Navigation. Команда состояла из греческого капитана и 18 моряков-филиппинцев.

По данным греческого издания Efimerida ton Syntakton, в рамках санкций танкер в прошлом использовался для перевозки иранской нефти, после чего был конфискован и оштрафован США.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Верховная рада Украины отозвала законопроект о мобилизации
11 января 2024 14:34

Верховная рада Украины отозвала законопроект о мобилизации

Президент Эквадора заявил, что страна находится в состоянии войны с террористами
11 января 2024 14:34

Президент Эквадора заявил, что страна находится в состоянии войны с террористами

Умер народный артист СССР Юрий Соломин
11 января 2024 13:22

Умер народный артист СССР Юрий Соломин