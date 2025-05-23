Дзермант: у Запада сегодня лишь голая воля к власти. С этого всё и начиналось в 1920-1930-х годах

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот либерализм, демократия, конец истории. Это тоже был проект. Это мир-система была. Сейчас же вот это все рухнуло. И у них есть только одно: мы будем вами править. Если вы не согласны, мы вас уничтожим. Все. Больше ничего нет.

Алексей Дзермант, политолог:

Голая воля к власти. И чем это опасно? Да чем это опасно. Потому что возникновение фашизма в 20-30-х годах возникло примерно из того же чувства. Этот западный капитализм, западный мир увидел опасность в коммунизме, потому что там, вот на нашей земле, как-то удивительным образом сошелся вот этот православный мессианизм в чистой форме, не привязанный даже к церкви, как идея, как некое стремление народа. И вот этот народный порыв – да, это стихия мощная, опасная, которая вздыбила страну, но в то же время ее преобразила. И вот там, на Западе, увидели: боже мой, а мы же уже не в состоянии с этим справиться, нам нужны какие-то сверхметоды. И вот здесь и появился фашизм, который говорит: «Да какая демократия? Нужно жестко всех подавлять, кого мы считаем рабами, кого мы считаем своей собственностью. Мы можем их уничтожать, мы имеем на это право и будем его всячески оправдывать». И столкновение с этого времени стало неизбежным. Но что, к сожалению, мы наблюдаем сейчас?