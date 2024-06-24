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Более 15 полицейских погибли в результате нападения боевиков в Дагестане

24 июня 2024 07:21
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В Дагестане произошел теракт, в результате которого погибли свыше 15 милиционеров и несколько мирных граждан. Эту информацию подтвердил глава региона Сергей Меликов. В республике объявлены дни траура с 24 по 26 июня. Об этом пишет РИА Новости.

В воскресенье были обстреляны синагога и церковь в городе Дербент, совершен налет на пост ДПС в городе Махачкале и в поселке Сергокала.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили о том, что нейтрализованы пятеро боевиков. Задержан руководитель Сергокалинского района, чьи сыновья могли быть причастны к терактам.

# ЧП

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