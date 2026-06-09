Польские таможенники пресекли ввоз гигантской партии героина

Польские таможенники пресекли ввоз гигантской партии наркотиков. В порту Гдыня они изъяли более тонны чистого героина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Груз прибыл из Объединенных Арабских Эмиратов под видом декоративного кирпича. Черная цена партии почти 60 миллионов долларов. Операция стала возможной благодаря наводке от британских коллег. Власти уже арестовали троих граждан Польши, причастных к контрабанде. Это двое мужчин и женщина в возрасте от 30 до 40 лет. Налоговая администрация охарактеризовала это одним из самых крупных наркоперехватов в истории Польши.