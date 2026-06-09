Вблизи побережья Мальты перевернулась лодка с мигрантами – погибли не менее 11 человек

Спасательная операция в Средиземном море после опрокидывания лодки с мигрантами у побережья Мальты. По предварительным данным, погибли не менее 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщается, судно вышло из Ливии и перевозило около 60 человек. Лодка перевернулась примерно в 45 морских милях к юго-востоку от Мальты. Итальянская береговая охрана сообщила, что спасатели подняли из воды 10 тел, а находившееся поблизости рыболовецкое судно спасло около 48 человек. Точное число пропавших без вести пока не установлено. Береговая охрана Италии заявила, что направила патрульный катер в район происшествия сразу после получения сигнала.