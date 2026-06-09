Туриндустрия Ирана переживает самый масштабный кризис за последние годы

Туристическая отрасль Ирана переживает самый глубокий кризис за последние годы. После 12-дневной войны 2025-го и 40 дней боев в этом году страна потеряла международный поток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Музеи закрывались, воздушное пространство было заблокировано, иностранные туристы исчезли. Главный удар пришелся по экономике. Отели, которые работали с высокой загрузкой, сегодня принимают единичных гостей. Туроператоры отменили маршруты, а гиды месяцами остаются без дохода.

Махди Реджаейфард, менеджер туристического агентства:

Загрузка отелей упала, турфирмы отменили поездки, гиды остались без работы. Пострадали ремесленники и транспорт – вся туристическая цепочка разрушена.

Воздушное пространство Ирана было закрыто месяцами. После открытия международные перевозчики так и не вернулись. Несколько рейсов выполняются только из Мешхеда и Решта. А Исфахан и Шираз – крупнейшие туристические центры – до сих пор без международных вылетов. Восстановление, по оценкам властей, займет годы. Внутренний туризм оживает, но для тех, чья жизнь была связана с иностранными путешественниками – последствия войны остаются тяжелыми. Работники отелей отправлены домой, гиды месяцами остаются без дохода, ремесленники – без покупателей. Ущерб – не только в разрушенных объектах, но и в судьбах людей, строивших будущее на отрасли, которой теперь предстоит долгий путь к восстановлению.