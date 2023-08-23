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Более 100 военных, полицейских и пожарных учили корейских депутатов защищаться от террористов

23 августа 2023 06:39
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Новости Южной Кореи. В Сеуле у здания парламента прошли антитеррористические учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 военных, полицейских и пожарных учили корейских депутатов защищаться от террористов-1

Защищаться от нападений экстремистов, биологических и химических атак депутатов учили более 100 военных, полицейских и служащих пожарной охраны. Такую серьезную подготовку они проходят в рамках национальных занятий по гражданской обороне. В них задействованы около 4 тысяч госучреждений и почти 600 тысяч жителей страны. Южная Корея опасается возможных угроз со стороны КНДР.

# Терроризм # Новости Южной Кореи # Фотофакт

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