Премьер Японии: будет сделано всё, чтобы сброс воды с АЭС «Фукусима» не нанёс вреда экологии

По его словам, будет сделано все для ее максимальной очистки, чтобы она не нанесла вреда экологии. Против этого решения не возражает и МАГАТЭ. Там поспешили заявить, что план Токио по сбросу воды соответствует мировым стандартам безопасности. Вот только с этим не согласны рыбаки, продавцы морепродуктов и простые жители Nихоокеанского региона.