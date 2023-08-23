Премьер Японии: будет сделано всё, чтобы сброс воды с АЭС «Фукусима» не нанёс вреда экологии

Новости Японии. Япония начнет сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» 24 августа. Об этом заявил премьер-министр страны по итогам правительственного совещания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Япония начнет сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» 24 августа. Об этом заявил премьер-министр страны по итогам правительственного совещания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По его словам, будет сделано все для ее максимальной очистки, чтобы она не нанесла вреда экологии. Против этого решения не возражает и МАГАТЭ. Там поспешили заявить, что план Токио по сбросу воды соответствует мировым стандартам безопасности. Вот только с этим не согласны рыбаки, продавцы морепродуктов и простые жители Nихоокеанского региона.