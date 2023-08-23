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В южных регионах Франции из-за аномальной жары объявили красный уровень опасности

23 августа 2023 06:26
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Новости Франции. В большинстве южных регионов Франции объявлен высший красный уровень опасности. Причиной стала аномальная жара, установившаяся в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В южных регионах Франции из-за аномальной жары объявили красный уровень опасности-1

Во многих городах температура воздуха достигла 40-градусной отметки, а кое-где и еще выше, что намного превышает среднемесячную норму. Если ситуация в ближайшее время не изменится, то власти готовы отменить все массовые мероприятия и закрыть все общественные объекты. Ущерб несет и туристическая отрасль, так как количество желающих полюбоваться природой и достопримечательностями при такой погоде резко сократилось.

# Погода # Новости Франции # Фотофакт

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