В южных регионах Франции из-за аномальной жары объявили красный уровень опасности

Во многих городах температура воздуха достигла 40-градусной отметки, а кое-где и еще выше, что намного превышает среднемесячную норму. Если ситуация в ближайшее время не изменится, то власти готовы отменить все массовые мероприятия и закрыть все общественные объекты. Ущерб несет и туристическая отрасль, так как количество желающих полюбоваться природой и достопримечательностями при такой погоде резко сократилось.