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Церемония открытия Олимпиады в Париже на грани срыва из-за забастовок

19 июля 2024 17:21
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Масштабный компьютерный сбой нарушил и работу оргкомитета Олимпийских игр в Париж, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но как оказалось, это далеко не самая большая проблема, которую ему придется решать. Сегодня он узнал более страшную новость. Выяснилось, что пышная церемония их открытия может не состоятся.

Церемония открытия Олимпиады в Париже на грани срыва из-за забастовок-1

Все участники масштабного и яркого шоу, а это более 3 тысяч артистов и 400 танцоров объявили о забастовке. Эту акцию они устраивают в знак протеста против ужасных условий труда и, мягко говоря, отвратительного отношения к ним организаторов Олимпиады. Теперь тем придется как можно скорее проявить все свои лучшие качества, чтобы уговорить артистов вновь приступить к репетициям. Ведь до открытия Игр осталось лишь неделя.

# Олимпиада 2024 # Новости Франции

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