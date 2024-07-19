Сбой в ПО Microsoft парализовал работу банков, операторов связи и авиакомпаний по всему миру
Глобальный сбой в программном обеспечении корпорации Microsoft парализовал работу банков, операторов связи и авиакомпаний по всему миру. Из-за технических неполадок были задержаны или отменены более сотни рейсов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А британский телеканал Sky News и вовсе в прямом эфире прервал вещание.
Было нарушено железнодорожное сообщение – перестали работать системы отслеживания поездов. Приостановились все операции на крупнейших мировых биржах, отключились платежные механизмы. А клиники Германии и Нидерландов из-за нарушения работ медсистем отменили плановые операции. Сколько времени уйдет на устранение крупнейшего в истории компьютерного сбоя пока не может сказать никто, даже специалисты.
Причиной стала критическая ошибка при загрузке устройств, работающих на базе Windows. Она также известна как «синий экран смерти». По одной из озвученных версий сбой могло спровоцировать последнее обновление программного обеспечения. Корпорация уже признала недочет и в скором времени намерена стабилизировать ситуацию. Глобальный сбой, к счастью, не повлиял на работу Национального аэропорта Минск. Все ключевые системы продолжают работать в штатном режиме.