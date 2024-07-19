Сбой в ПО Microsoft парализовал работу банков, операторов связи и авиакомпаний по всему миру

Глобальный сбой в программном обеспечении корпорации Microsoft парализовал работу банков, операторов связи и авиакомпаний по всему миру. Из-за технических неполадок были задержаны или отменены более сотни рейсов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. А британский телеканал Sky News и вовсе в прямом эфире прервал вещание.

Было нарушено железнодорожное сообщение – перестали работать системы отслеживания поездов. Приостановились все операции на крупнейших мировых биржах, отключились платежные механизмы. А клиники Германии и Нидерландов из-за нарушения работ медсистем отменили плановые операции. Сколько времени уйдет на устранение крупнейшего в истории компьютерного сбоя пока не может сказать никто, даже специалисты.