12-летний канадец поступил на факультет физики и стал самым молодым студентом в истории университета Ватерлоо

Новости Канады. В Канаде был принят на факультет физики университета Ватерлоо самый молодой в истории страны студент: им стал 12-летний Дики Суриятмаджа. Вундеркинд родился и до недавних пор жил на острове Ява: его родителям-индонезийцам удалось эмигрировать в Сингапур, где ребенок за полгода в совершенстве выучил английский, просто просматривая голливудские фильмы с субтитрами. Параллельно он зубрил физику и, несмотря на скепсис приемной комиссии, оказался лучшим из абитуриентов.

Он сам немало удивлен собственному везению. Впрочем, среди канадской молодежи точные науки теперь не в почете, так что обойти великовозрастных соперников индонезийцу не составило особенного труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.