Прямой эфир

12-летний канадец поступил на факультет физики и стал самым молодым студентом в истории университета Ватерлоо

08 сентября 2016 06:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Канады. В Канаде был принят на факультет физики университета Ватерлоо самый молодой в истории страны студент: им стал 12-летний Дики Суриятмаджа. Вундеркинд родился и до недавних пор жил на острове Ява: его родителям-индонезийцам удалось эмигрировать в Сингапур, где ребенок за полгода в совершенстве выучил английский, просто просматривая голливудские фильмы с субтитрами. Параллельно он зубрил физику и, несмотря на скепсис приемной комиссии, оказался лучшим из абитуриентов.

Он сам немало удивлен собственному везению. Впрочем, среди канадской молодежи точные науки теперь не в почете, так что обойти великовозрастных соперников индонезийцу не составило особенного труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наука

Другие новости рубрики

Все новости
Австрия грозит подать в суд на Венгрию из-за отказа принимать мигрантов на своей территории
08 сентября 2016 06:00

Австрия грозит подать в суд на Венгрию из-за отказа принимать мигрантов на своей территории

Шотландия готовит референдум о выходе из Великобритании
08 сентября 2016 05:58

Шотландия готовит референдум о выходе из Великобритании

В сицилийский порт Палермо прибыли спасенные беженцы
07 сентября 2016 13:25

В сицилийский порт Палермо прибыли спасенные беженцы